Грудь вывалилась наружу: Ирина Шейк в откровенном боди свела с ума поклонников

Ирина Шейк уже много лет занимается моделингом. Она прославилась на всю страну. Длительное время топ-модель живет в Нью-Йорке. Там ее регулярно видят на улицах с дочкой Леей. Она в свои 37 лет держит себя в форме. Ирина без стеснения позирует в бикини. Она недавно отправилась на фестиваль «Коачелла», где щеголяет в смелых нарядах.