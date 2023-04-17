Грудь вывалилась наружу: Ирина Шейк в откровенном боди свела с ума поклонников

Ирина Шейк уже много лет занимается моделингом. Она прославилась на всю страну. Длительное время топ-модель живет в Нью-Йорке. Там ее регулярно видят на улицах с дочкой Леей. Она в свои 37 лет держит себя в форме. Ирина без стеснения позирует в бикини. Она недавно отправилась на фестиваль «Коачелла», где щеголяет в смелых нарядах.
На этот раз Ирина устроила уличную фотосессию. Она покрасовалась в черном боди с откровенным декольте. Модель оголила свои шаровидные прелести. Она также показала длинные ноги. Шейк наклонилась, блеснув красотой своего тела. Она села на корточки, едва прикрыв сокровенное. Звезда свела с ума поклонников.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На этот раз многие были удивлены такому смелому луку. Звезду осыпали комплиментами.
«Ну прям дива», «Какая шикарная», «Грудь убежала», «Это выглядит будоражуще», «Ирина, что вы творите», «Ох, какая», «Все тут лишились дара речи», — стали писать в Сети.
Добавим, что на вечеринке Шейк встретила Леонардо Ди Каприо, который не удержался и сделал ей массаж плеч.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды