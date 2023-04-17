Надюша в косынке и платье: Навка посетила храм вместе с Песковым и подросшей дочкой на Пасху

16 апреля Навка поделилась трогательными кадрами. Она показала, как наследница готовилась к празднику. Надежда покрасила яйца. Она сидела за столом платье в цветочек. Девочка сияла от счастья. А потом семья отправилась в церковь.

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