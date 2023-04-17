Надюша в косынке и платье: Навка посетила храм вместе с Песковым и подросшей дочкой на Пасху

Татьяна Навка уже много лет является фигуристкой. Она не раз побеждала на соревнованиях и стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка создает красочные ледовые представления. Примечательно, что она счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Они растят дочку Надежду, которая в свои восемь лет тоже занимается фигурным катанием.
16 апреля Навка поделилась трогательными кадрами. Она показала, как наследница готовилась к празднику. Надежда покрасила яйца. Она сидела за столом платье в цветочек. Девочка сияла от счастья. А потом семья отправилась в церковь.
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Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
Песков в черных брюках, куртке песочного цвета и кроссовках предстал у храма, где прошел обряд освещения куличей, яиц. Также маленькая Надя облачилась в платье в клетку, куртку и косынку. Она предстала с другими детьми.
«Христос Воскресе! Мира, добра, благополучия и гармонии в душе в светлый праздник Пасхи», — написала Навка.
Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды
Многие восхитились тем, как выглядит дочка фигуристки. Татьяна получила теплые отзывы.
«Наденька, такой ангел! Не разбаловали человечка», «Красивая семья, красивый ребенок», «Как приятно видеть счастливое лицо это девочки», «Семейная идиллия», «Классная Надя», — стали писать пользователи Сети.
Надежда Пескова. Фото: соцсети