Рудова в мини-бикини обнажила свои «сдобные» полушария груди: подставила солнцу свои «мячики»

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она завоевала любовь зрителей, когда снялась в сериале «Татьянин день». С каждым годом актриса все чаще появляется в более смелых образах. В обычной жизни она тоже не стесняется раздеваться. Блондинка занимается спортом, поэтому всегда носит смелые наряды, подчеркивающие ее достоинства.
На этот раз Наталья поделилась пикантным кадром из отпуска. Она покрасовалась в мини-бикини и крохотном платье. Актриса позировала на пляже, подставив солнцу свое декольте. Она обнажила свои упругие полушария груди и стройные ножки. Рудова подразнила фанатов своими изящными формами.
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Поклонники были впечатлены ее красотой.
«Ого, какая классная», «Ну прям прелесть», «Какая нимфа», «Шикарная», «Ох, как манко вы выглядите», «Русалочка», «Грудь забрала все внимание», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды