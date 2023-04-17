Рудова в мини-бикини обнажила свои «сдобные» полушария груди: подставила солнцу свои «мячики»

На этот раз Наталья поделилась пикантным кадром из отпуска. Она покрасовалась в мини-бикини и крохотном платье. Актриса позировала на пляже, подставив солнцу свое декольте. Она обнажила свои упругие полушария груди и стройные ножки. Рудова подразнила фанатов своими изящными формами.

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Поклонники были впечатлены ее красотой.