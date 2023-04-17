Рудова в мини-бикини обнажила свои «сдобные» полушария груди: подставила солнцу свои «мячики»

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса поделилась пикантным пляжным фото.

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она завоевала любовь зрителей, когда снялась в сериале «Татьянин день». С каждым годом актриса все чаще появляется в более смелых образах. В обычной жизни она тоже не стесняется раздеваться. Блондинка занимается спортом, поэтому всегда носит смелые наряды, подчеркивающие ее достоинства.

На этот раз Наталья поделилась пикантным кадром из отпуска. Она покрасовалась в мини-бикини и крохотном платье. Актриса позировала на пляже, подставив солнцу свое декольте. Она обнажила свои упругие полушария груди и стройные ножки. Рудова подразнила фанатов своими изящными формами. 

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Поклонники были впечатлены ее красотой.

«Ого, какая классная», «Ну прям прелесть», «Какая нимфа», «Шикарная», «Ох, как манко вы выглядите», «Русалочка», «Грудь забрала все внимание», — стали писать пользователи Сети.

 

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

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