Стильный парень: Шепелев подловил подросшего сына Фриске на прогулке

Дмитрий Шепелев уже давно стал известным телеведущим. Он был в отношениях с Жанной Фриске. Когда певица умерла, ее сын Платон был совсем маленьким. Дмитрий забрал мальчика и стал сам воспитывать, оградив его от бабушки и дедушки. Примечательно, что телеведущий женился на Екатерине Тулуповой. У них растет общий сын Тихон.
На этот раз Шепелев решил поделится редким фото со страшим наследником. Он запечатлел Платона, который гулял по Москве. 10-летний мальчик был в джоггерах, жилетке, желтых носках в тон кроссовок и кепке. Он заметно подрос.
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Платон Шепелев. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Дмитрий много лет скрывал лицо старшего сына. Однако теперь он уже все чаще показывает Платона и хвастается его успехами. Мальчик играет на электронной гитаре и умеет играть в баскетбол.
«Модный такой», «Как быстро летит время! Уже такой красивый паренек», «Стильный парень», — прокомментировали пост подписчики.