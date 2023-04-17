Стильный парень: Дмитрий Шепелев подловила подросшего сына Фриске на прогулке

На этот раз Шепелев решил поделится редким фото со страшим наследником. Он запечатлел Платона, который гулял по Москве. 10-летний мальчик был в джоггерах, жилетке, желтых носках в тон кроссовок и кепке. Он заметно подрос.

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