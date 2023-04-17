38-летний Александр Панайотов рассказал о косметологе, ботоксе и лифтинге

Александр Панайотов рассказал, что уже давно прибегает к помощи косметологов, чтобы сохранять молодость и привлекательность. Артист дважды в год посещает проверенного специалиста.

«Прежде всего, аппаратные процедуры – ничего криминального. Ничего не режу. Слава богу, косметология шагнула далеко вперед, сейчас можно просто лежать в кресле и отдыхать, а тебе будут что-то делать. Я делаю процедуру smas-лифтинга, когда проникают с помощью аппарата в глубокие слои кожи, сжигается жир и подтягивается кожа таким образом. Это максимально безболезненно. Своего рода замена круговой подтяжки без операции. Я впервые сделал аппаратную процедуру три года назад, сейчас мне 38 лет», - признался Александр.