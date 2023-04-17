«Все еще пытается утереть нос бывшим»: Ольга Бузова в прозрачном боди оголила свои «сдобные» прелести

Ольга Бузова уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она продолжает вести передачи, а также давать концерты. Артистка любит быть в центре внимания, поэтому выбирает броские наряды. Она не скрывает, что мечтает выйти замуж. Звезда часто предпочитает оголять достоинства фигуры, чтобы завлекать мужчин.
На этот раз Бузова решила поделиться смелым фото. Она позировала в глянцевом жакете. Телеведущая распахнула его, продемонстрировав фигуру в черном боди с прозрачной вставкой и откровенным декольте. Артистка едва прикрыла свое «межножное пространство». Ольга козырнула своими изящными формами.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Ольга стала слишком часто оголяться. Многие подвергли ее критике.
«Ноги отдельно от туловища живут», «Максимально неудачное фото, лицо — жесть», «Ничего нового, однотипная пустышка», «Все еще пытается утереть нос бывшим», «Когда она станет скромнее», — стали писать пользователи Сети.