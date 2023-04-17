«Все еще пытается утереть нос бывшим»: Ольга Бузова в прозрачном боди оголила свои «сдобные» прелести

На этот раз Бузова решила поделиться смелым фото. Она позировала в глянцевом жакете. Телеведущая распахнула его, продемонстрировав фигуру в черном боди с прозрачной вставкой и откровенным декольте. Артистка едва прикрыла свое «межножное пространство». Ольга козырнула своими изящными формами.

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