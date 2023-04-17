Старшая в стеганой куртке, младшая в пальто и берете: Оля Рапунцель из «Дома-2» похвасталась подросшими дочками — куколки с картинки

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после расставания с мужем Димой Дмитренко одна растит двух маленьких дочек — Василису и Софию.
Малышки очаровательны. В этом еще раз смогли убедиться поклонники Ольги Рапунцель. На Пасху та сводила дочек в храм и сделала красивые фото на память.
Василису Оля Рапунцель облачила в стеганую курточку с меховым воротником, а Софию — в пальто и берет бежевого оттенка. Поклонники пришли в восторг и сделали комплименты крошкам и их маме.
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Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София. Фото: соцсети
«Девочки — прелесть, лялечки, как с картинки, ухоженные. Мамина заслуга», «Софиюшка — маленькая леди», «Две кнопочки», «София — маленькая Оля Рапунцель. Очень милый лук», «Какие куколки», — высказались в Сети.
Напомним, старшей дочери Ольги Рапунцель Василисе в апреле исполнилось пять лет, а младшей Софии летом будет три года.