Старшая в стеганой куртке, младшая в пальто и берете: Оля Рапунцель из «Дома-2» похвасталась подросшими дочками — куколки с картинки

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после расставания с мужем Димой Дмитренко одна растит двух маленьких дочек — Василису и Софию.

Малышки очаровательны. В этом еще раз смогли убедиться поклонники Ольги Рапунцель. На Пасху та сводила дочек в храм и сделала красивые фото на память.

Василису Оля Рапунцель облачила в стеганую курточку с меховым воротником, а Софию — в пальто и берет бежевого оттенка. Поклонники пришли в восторг и сделали комплименты крошкам и их маме.

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