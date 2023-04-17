Женщина-весна: 74-летняя Пугачева в платье в лимонном цвете и рубашке в полоску вышла на променад в Израиле

Алла Пугачева уже много лет строит карьеру. Она стала легендарной исполнительницей. В последние годы певица редко дает концерты, так как посвятила себя семье. Вот уже больше 6 месяцев она находится в Израиле. Там артистка на днях отметила свое 74-летие, а также Пасху. Однако ее муж Максим Галкин* находится на гастролях, поэтому не был рядом.
А накануне Алла Борисовна повидалась со своей крестной дочкой Алиной Галкиной, которая является племянницей Максима*. Певица облачилась в платье с ярким лимонным принтом и широким белым поясом. Она выбрала любимый фасон с расклешенной юбкой. Пугачева дополнила лук яркой рубашкой в полоску, не застегнутой до конца, и балетками. Она сделала прямые волосы с челкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алла Пугачева и Алина Галкина. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. «Какая яркая», «Уже тепло, наряды сочные», «Алла просто солнышко», «Когда наряды радуют глаз», «И что? Ну в 74 можно классно выглядеть», «Шикарная! И не ленится краситься», «Цветущая и красивая», «Вот это племяшка выросла», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.