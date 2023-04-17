Женщина-весна: 74-летняя Пугачева в платье в лимонном цвете и рубашке в полоску вышла на променад в Израиле

А накануне Алла Борисовна повидалась со своей крестной дочкой Алиной Галкиной, которая является племянницей Максима*. Певица облачилась в платье с ярким лимонным принтом и широким белым поясом. Она выбрала любимый фасон с расклешенной юбкой. Пугачева дополнила лук яркой рубашкой в полоску, не застегнутой до конца, и балетками. Она сделала прямые волосы с челкой.

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