Лев похож на свою тетю: Кудрявцева запечатлела, как гуляет с невесткой, взрослым сыном, дочкой и внуком

Накануне Лера провела время с семьей. Она в честь Пасхи повидалась с сыном и своей невесткой, которые привезли ей внука Льва. Мальчику тоже 4 года, как и его тете Марии. На новых кадрах Жан усадил сына себе на плечи, а муж телеведущей усадил себе на плечи дочку. Малыши были рады такой прогулке.

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