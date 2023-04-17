Лев похож на свою тетю: Кудрявцева запечатлела, как гуляет с невесткой, взрослым сыном, дочкой и внуком

Лера Кудрявцева много лет строит карьеру на телевидении. Она успела стать известной персоной в России. При этом блондинка построила семью с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Она растит дочку Марию, которой четыре года. Примечательно, что от первого брака с Сергеем Ленюком из «Ласкового мая» у нее есть сын Жан, которому уже 33 года.
Накануне Лера провела время с семьей. Она в честь Пасхи повидалась с сыном и своей невесткой, которые привезли ей внука Льва. Мальчику тоже 4 года, как и его тете Марии. На новых кадрах Жан усадил сына себе на плечи, а муж телеведущей усадил себе на плечи дочку. Малыши были рады такой прогулке.
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А потом Лера покаталась на карусели, когда они дошли до детской площадки. Она выглядела счастливой. Поклонники восхитились трогательными семейными кадрами. «Какие все красивые», «Вот это прогулка», «Жан просто богатырь», «Как Лев и Маша похожи друг на друга», «Дети прелестные», — стали писать подписчики.