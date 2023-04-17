Блондин с шикарной шевелюрой: Женя Феофилактова из «Дома-2» показала повзрослевшего сына Антона Гусева

Пока Антон Гусев с новой избранницей отдыхает на Мальдивах, демонстрируя, как они роскошно проводят время, бывшая жена Гусева Женя Феофилактова размещает в Сети фото их совместного сына Даниэля.

На страничке мальчика Евгения Феофилактова показала несколько снимков, сделанных на Пасху у них дома. Даниэль Гусев запечатлен за красиво накрытым пасхальным столом.

Поклонники изумились тому, как за последнее время заметно вырос и повзрослел Даниэль, которому в декабре прошлого года исполнилось десять лет. Даниэль — симпатичный мальчик со светлыми густыми волосами, оформленными в красивую прическу.

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