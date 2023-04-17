Еще чуть-чуть, и обнажится: Мусульбес прикрыла пышную грудь белой тряпицей — Капаклы пускает слюни на такое

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес — обладательница большой груди. Некоторое время назад она даже отважилась на вмешательство, чтобы уменьшить размер бюста.

Тем не менее, он все равно остался пышным, внушительной формы. Таня Мусульбес это непременно подчеркивает. Вероятно, от груди Тани Мусульбес в восторге ее новый избранник Рома Капаклы, который запросто пускает слюни, когда видит формы Тани.

Но Мусульбес демонстрирует грудь не только возлюбленному. Полюбоваться могут все. В телеграм-канале Таня Мусульбес показала, как идет в ресторан в Дубае с подругой. Грудь Таня прикрыла белой тряпицей — кроп-топом, который едва ее скрывает. Кажется, еще чуть-чуть, и интимная зона обнажится.

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