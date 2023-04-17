Буланова перед свадьбой предложила общение бывшему мужу

На третьей свадьбе Татьяны Булановой не будет ее второго мужа — футболиста Влада Радимова. Их брак продлился 11 лет, у супругов родился сын Никита. Но вскоре Татьяна уличила мужа в неверности. Певица рассказала: они не общаются после развода.

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«Думаю, он обижен. Не знаю, на что. Но я открыта к общению — пожалуйста, пусть звонит», — приводит слова артистки издание «МК».

При этом с первым мужем — Николаем Тагриным — Буланова продолжает общаться. На вопрос — как она относится к изменам? — Татьяна ответила: