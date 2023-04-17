Пухлые губы, идеальный овал лица, широко распахнутые глаза: Пугачева показала, какой красоткой стала в Израиле — кукольная внешность

Певица Алла Пугачева продемонстрировала, что склонна выдавать желаемое за действительное. В микроблоге Примадонна опубликовала фотографию себя — такой, какой она хотела бы видеть.

В кадре предстала красивая молодая женщина со следами вмешательств на лице, напоминающая Аллу Борисовну. У Аллы Пугачевой правильный овал лица, пухлые губы, широко раскрытые глаза и ровной носик. Вот такой красоткой она стала в Израиле, вероятно, при помощи фотошопа, на что Алле Пугачевой немедленно указали в Сети. Подписчики микроблога Аллы Пугачевой поняли, что кукольная внешность — результат обработки снимка в особой программе.

Ведь все видели, как на самом деле выглядит Алла Пугачева. Достойно, но не совсем так, как на предъявленном снимке.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».