Пухлые губы, идеальный овал лица, широко распахнутые глаза: Пугачева показала, какой красоткой стала в Израиле — кукольная внешность

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Певица Алла Пугачева в минувшие выходные отметила 74-й день рождения.

Певица Алла Пугачева продемонстрировала, что склонна выдавать желаемое за действительное. В микроблоге Примадонна опубликовала фотографию себя — такой, какой она хотела бы видеть. 

В кадре предстала красивая молодая женщина со следами вмешательств на лице, напоминающая Аллу Борисовну. У Аллы Пугачевой правильный овал лица, пухлые губы, широко раскрытые глаза и ровной носик. Вот такой красоткой она стала в Израиле, вероятно, при помощи фотошопа, на что Алле Пугачевой немедленно указали в Сети. Подписчики микроблога Аллы Пугачевой поняли, что кукольная внешность — результат обработки снимка в особой программе.

Ведь все видели, как на самом деле выглядит Алла Пугачева. Достойно, но не совсем так, как на предъявленном снимке.

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Алла Пугачева стала красавицей в Израиле. Фото: соцсети

Под снимком Алла Пугачева поблагодарила всех, кто поздравил ее с днем рождения. 15 апреля Примадонне исполнилось 74 года.

«Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте», — написала Алла Пугачева.

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