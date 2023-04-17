Муцениеце выписала Прилучного из квартиры перед рождением ребенка: актер не сможет прописать малыша от Брутян

Актриса Агата Муцениеце через суд выписала бывшего мужа Павла Прилучного из московской квартиры, где живет с сыном и дочкой.
Сделала Агата Муцениеце это в канун рождения у Павла Прилучного третьего по счету ребенка и первого совместного с новой женой Зепюр Брутян. Малыш пары появится на свет совсем скоро, и теперь Павел Прилучный не сможет прописать его в московской квартире, жильцом которой сам являлся еще недавно.
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Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально оформили развод в 2020 году. Пара поделила совместно нажитую недвижимость - Павлу отошел подмосковный особняк, а Агате - квартире в столице. Но до последнего времени Прилучный, который живет с новой женой Зепюр Брутян в том самом особняке в Подмосковье, не спешил выписываться из жилплощади бывшей супруги.
По закону, он имел право прописать к себе и будущего ребенка. Но теперь не получится. Агата Муцениеце не так давно подала иск в суд с требованием выписать Прилучного из квартиры, и инстанция встала на ее сторону.
По материалам телеграм-канала Mash.