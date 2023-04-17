Кормит кота дорогими деликатесами: Дима Билан не жалеет денег на питомца с ВИЧ и диабетом

Музыкант старается продлить жизнь животного любыми средствами. Например, когда у него воспалились десны, Билан потратил на лечение питомца около 350 тысяч рублей.

Еще приходится серьезно следить за рационом зверя. Певец кормит кота мясом краба и креветок, также животному разрешается перекусить заграничным кормом премиум-класса.

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Источник: vnimanie.pro