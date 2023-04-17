Ножку задрала: Африкантова в черной мини-юбке из латекса светанула междуножьем — все краснеют, а она улыбается

Марина Африкантова

Марина Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова полностью раскрепостилась после измены Ромы Капаклы.

Бывшая участница «Дома-2», 35-летняя Марина Африкантова вовсю демонстрирует в микроблоге, что она еще та штучка.

Марина Африкантова, пережившая измену мужа Ромы Капаклы, стала чаще размещать фотографии фривольного содержания.

На этот раз в микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлена в одном из баров Дубая. Марина Африкантова облачена в черный топ и мини-юбку из латекса, которая плотно обхватила ее бедра.

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Одну ногу Марина Африкантова приподняла, еще немного — и будет видно межножное пространство. Обычно девушки, случайно демонстрируя такое, стесняются и краснеют от смущения. Но Марина Африкантова не такая — она улыбается во весь рот. Поклонники делают Марине Африкантовой комплименты, отмечая, как та похорошела после развода.

Марина Африкантова в мини-юбке из латекса. Фото: соцсети

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