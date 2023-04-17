Бывший возлюбленный Виктории Бони экономит на их общей дочери

Дочери Виктории уже 11 лет, девочка постоянно проживает со своим отцом в Монако, а у матери периодически бывает в гостях.

Не так давно Анджелина-Летиция в первый раз летела из Монако в Дубай самостоятельно. Девочка настаивала на комфортном месте в самолете, но отец решил сильно не тратиться и купил ей билет эконом-класса.

Всю дорогу дочь Бони страдала из-за пассажира с заднего ряда: кресло девочки постоянно пинали, расслабиться не было никакой возможности. Когда самолет приземлился в Эмиратах, измученная Анджелина-Летиция рассказала матери о том, что в экономе ей очень не понравилось и в будущем ей хочется летать только бизнес-классом.

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