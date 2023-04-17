«Неузнаваемая»: в Сети «разнесли» неестественное фото Пугачевой

Уехавшая из России Алла Пугачева выложила в Сети фото, над которым поработали редакторы. На снимке у 74-летней Примадонны ни одной морщинки, кожа выглядит неестественно гладкой и упругой.
Пользователи в Интернете возмутились — зачем певице столько фотошопа. Процесс старения — естественный, и к нему нужно относиться с достоинством.
Фото: соцсети
«Сама ведь когда-то сказала, что да, я старая. Так неси свою старость с достоинством. Покажи людям пример. А пока Примадонну совершенно невозможно узнать», — пишут люди в Сети.
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