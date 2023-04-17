«Неузнаваемая»: в Сети «разнесли» неестественное фото Пугачевой

Уехавшая из России Алла Пугачева выложила в Сети фото, над которым поработали редакторы. На снимке у 74-летней Примадонны ни одной морщинки, кожа выглядит неестественно гладкой и упругой.

Пользователи в Интернете возмутились — зачем певице столько фотошопа. Процесс старения — естественный, и к нему нужно относиться с достоинством.