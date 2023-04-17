Киркоров впервые ответил Галкину*, который публично оскорбил его за колготки

Король поп-сцены Филипп Киркоров впервые прокомментировал нападки в свою сторону мужа Аллы Пугачевой. Признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* оскорбил коллегу — мол, Бедросович может поехать на передовую только в прозрачных колготках.

Ответ певца не заставил себя долго ждать. Киркоров решил прервать молчание, так как Галкин* в последнее время позволяет в его адрес много колкостей.

«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», — заявил он в шоу «Ты не поверишь!».

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