Марат Башаров произвел фурор своим появлением в компании невесты

Больше года Марат Башаров держал в секрете свои отношения с актрисой Анастасией Борисовой. И вот теперь пара открыто появилась на публике — они пришли в столичный киноцентр «Октябрь» на премьеру фильма «Русский крест».

Окружающие сразу обратили внимание на знаменитостей, при этом Марат Башаров вел себя подчеркнуто незаметно и даже спрятал глаза под темными очками, а вот его спутница охотно общалась с журналистами и позировала фотографам. Известно, что Анастасия на 13 лет моложе Башарова, она уже была замужем и теперь воспитывает сына.

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Зрители могли видеть актрису в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», но в эпизодах — особо заметных ролей у нее пока не было. В одном из интервью Башаров признался, что готов жениться на своей новой избраннице, сообщает «КП».