Киркоров рассказал, как мыл полы в церкви

Звезда российского шоу-бизнеса давно не занимается домашней работой – для этого у него имеется штат прислуги. А вот в церкви ему полы мыть приходилось. Это случилось в 2010 году. «У меня был такой раздрай в душе, слезы лились отчаяния. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка:

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