Киркоров рассказал, как мыл полы в церкви

Звезда российского шоу-бизнеса давно не занимается домашней работой – для этого у него имеется штат прислуги. А вот в церкви ему полы мыть приходилось. Это случилось в 2010 году. «У меня был такой раздрай в душе, слезы лились отчаяния. Я пошел в храм Матроны Московской на Таганке. Там подошла ко мне матушка:
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«Мы закрываемся уже, бери швабру и драй». Я обалдел: со мной так никто не обращался. Я уже был звезда-звездище. А грязюки наваляли прихожане… Я еще не такой расфуфыренный, но модненько одет достаточно. Она говорит: «Снимай свою бижутерию и вперед», - рассказал артист в эфире «Ты не поверишь» на канале НТВ.
Киркоров добавил, что в тот вечер выдраил шваброй весь храм, послушавшись матушку. А спустя ровно 9 месяцев на свет появилась его дочь – Алла-Виктория, и певец уверовал в чудо, сообщает издание «СтарХит».