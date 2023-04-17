«Таня донельзя внимательная»: Капаклы похвастался дорогим подарком от Мусульбес – Африкантова так не баловала

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы, судя по всему, постоянно сравнивает новую избранницу Таню Мусульбес с женой, которой он изменил, Мариной Африкантовой. Разумеется, сравнение не в пользу Марины.

На этот раз Рома Капаклы похвастался подарком от Тани Мусульбес - мужским парфюмом люксового бренда «Луи Вуиттон».

«Таня мне подарила невероятно классный парфюм!» - восторгался любимой Капаклы.

Капаклы поразил тот факт, что Мусульбес увидела в чемодане пустой флакон из-под парфюма, поняла, что он нравится ее возлюбленному, и тут же купила ему такой в одном из ТЦ Дубая.

Рома Капаклы признался, что сражен таким вниманием со стороны Тани Мусульбес.

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