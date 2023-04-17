Дважды разлучница: Наташа Королева призналась, что могла увести «женатика» Филиппа Киркорова у Аллы Пугачевой

В минувшее воскресенье, 16 апреля, в эфире телеканала НТВ прозвучало сенсационное признание Филиппа Киркорова и Наташи Королевой.
Все случилось во время полуфинала четвертого сезона шоу «Маска», куда Наташа Королева пришла в качестве приглашенной Маски. Певица выступила с песней Елены Ваенги «Принцесса», облаченная в Маску Мышонка. Наташу Королеву не смог узнать никто из судей. Версий было много, но правильной — ни одной.
Филипп Киркоров обомлел, когда увидел на сцене Наташу Королеву. Поп-короля тут же потянуло на воспоминание об адюльтере с певицей.
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Наташа Королева — Мышка на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Во время песни что-то промелькнуло знакомое… Ты же у меня на плечах, ты помнишь? Я в тебя был влюблен, будучи женатиком», — признался Филипп Киркоров.
Наташа Королева тут же подтвердила, что едва не стала дважды разлучницей. Она увела из семьи первого мужа, музыканта Игоря Николаева. И судя по всему, могла разрушить брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
«Могла быть разлучницей, но не случилось и слава богу», — сказала Наташа Королева.
Напомним, Филипп Киркоров был женат всего однажды. Его супругой с 1994 по 2005 год была Алла Пугачева.