Дважды разлучница: Наташа Королева призналась, что могла увести «женатика» Филиппа Киркорова у Аллы Пугачевой

В минувшее воскресенье, 16 апреля, в эфире телеканала НТВ прозвучало сенсационное признание Филиппа Киркорова и Наташи Королевой.

Все случилось во время полуфинала четвертого сезона шоу «Маска», куда Наташа Королева пришла в качестве приглашенной Маски. Певица выступила с песней Елены Ваенги «Принцесса», облаченная в Маску Мышонка. Наташу Королеву не смог узнать никто из судей. Версий было много, но правильной — ни одной.

Филипп Киркоров обомлел, когда увидел на сцене Наташу Королеву. Поп-короля тут же потянуло на воспоминание об адюльтере с певицей.

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