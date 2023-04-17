«Практически голышом»: Ефременкова показала одного из сыновей-близнецов в памперсах – подрос, а макушка все еще протертая

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова уже почти семь месяцев находится в прекрасном статусе молодой мамы двух мальчиков-близнецов.
В микроблоге Юлия Ефременкова часто показывает сыновей, стараясь не светить их лица. На этот раз Юлия Ефременкова предстала на руках с одним из близнецов, облаченным только в памперсы. Юлия рассказала, что вместе с сыновьями ждет прихода на дом массажиста.
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«Ну что, мы уже готовы. Мы уже оголились, практически голышом… Сегодня у нас второй день массажа. До этого мы ездили в «Кулакова», а сейчас вызываем специалиста на дом», - рассказала в кадре Юлия Ефременкова.
Поклонники заметили, что мальчик заметно подрос, а вот макушка у него все еще протертая, как это обычно бывает у малышей грудного возраста.
Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой и Мондезира родились 22 сентября 2022 года.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов. Фото: скрин соцсети