«Практически голышом»: Ефременкова показала одного из сыновей-близнецов в памперсах – подрос, а макушка все еще протертая

«Ну что, мы уже готовы. Мы уже оголились, практически голышом… Сегодня у нас второй день массажа. До этого мы ездили в «Кулакова», а сейчас вызываем специалиста на дом», - рассказала в кадре Юлия Ефременкова.

Поклонники заметили, что мальчик заметно подрос, а вот макушка у него все еще протертая, как это обычно бывает у малышей грудного возраста.

Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой и Мондезира родились 22 сентября 2022 года.