Опять! Романа Костомарова готовят еще к нескольким операциям

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров продолжает находиться в московской больнице. Врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена, однако о выписке домой говорить еще рано.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования - реабилитация, он должен адаптироваться к протезам», - заявил источник ТАСС.

Есть вероятность, что Костомаров покинет больницу самостоятельно, как здоровый человек

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