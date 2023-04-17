Севастьянова в апельсиновом монокини с прорезью на груди стянула прелести шнуровкой

Каролина Севастьянова не перестает дразнить поклонников эффектными снимками в купальниках. Так, на одном из фото гимнастка предстала в апельсиновом монокини с прорезью на груди. Свои упругие прелести спортсменка стянула шнуровкой. Снимок получился волне невинным, свое идеальное тело 27-летняя красавица прикрыла, обнажив лишь стройные ножки. Это фото было сделано в Монте-Карло.

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