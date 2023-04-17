На сносях: беременная Алиана Устиненко обтянула огромный живот в легинсах оттенка капучино накануне родов

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко готовится к родам. Она находится на последних сроках беременности - на сносях, и ее малыш появится на свет уже в ближайшее время. Алиана Устиненко заранее легла в клинику, чтобы избежать стрессовых ситуаций, связанных с родами.

В микроблоге будущая мамочка показала, как выглядит ее живот перед родами. А он у Алианы Устиненко огромный.

Алиана Устиненко облачилась в легинсы для беременных оттенка капучино. Они плотно обтянули ее живот, сделав акцент на его объеме.

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