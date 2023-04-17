Анастасия Волочкова предстала в кресле доктора интимным местом наружу: такое не спрячешь

Звезда балета Анастасия Волочкова в минувшие выходные отправилась к косметологу, чтобы поддержать свою красоту. Знаменитость нарядилась в белое платье-пиджак, которое не только подчеркнуло ее точеную талию, но и сыграло с ней коварную шутку.

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Когда артистка расположилась в кресле врача, декольте распахнулось так, что все интимное оказалось вывернуто наружу. Взору представилось пышное декольте в белом бюстгальтере, и подписчики краснели в комментариях за Анастасию. Сама артистка не испытала ни капельки смущения.