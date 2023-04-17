Агата Муцениеце оголилась перед всеми одним жестом: такого еще не было!

Актриса из сериала «В клетке» Агата Муцениеце продолжает удивлять поклонников. Красавица показала, чем богата, дебютировав в эротическом шоу «Абсолютно другая нага». Экс-супруга Павла Прилучного пела, танцевала и, конечно, раздевалась на сцене.

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Такого в ее жизни еще не было – на сотни зрителей ей пришлось оголиться. Одним жестом красавица скинула с себя красивый халатик, оставшись в стикини и трусиках. Ослепленные блеском софитов и страз на стрингах Агаты зрители впали в экстаз, кричали браво и требовали раздеться на бис.