Новости шоу-бизнеса: Костомаров сможет вернуться на лед, Гобозов женился, на «Маске» рассекретили Хомяка

С Хомяка сорвали маску

На шоу «Маска» сорвали покров тайны с Хомяка. Все это время запасливым зверьком была Анита Цой. Жюри выдвигало много версий, включая правильную.

Гобозов женился

Экс-звезда «Дома-2» Александр Гобозов женился во второй раз. Его новая жена — юрист Светлана Князева. Судя по всему, свадьба прошла в Ставропольском крае, на родине Саши Гобозова. Торжество было скромным, с участием только самых близких людей пары.

Костомаров может вернуться на лед

Перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров может в будущем вернуться на лед. Такое сенсационное заявление сделал техник-протезист Александр Пронин. Он пояснил, что благодаря современным технологиям и качественной разработке протезов фигурист сможет радовать себя привычным делом, правда, уже в качестве любителя. Как бы ни было, но то, что прежде считалось невозможным, стало явью, и зависит эта реальность во многом от организма спортсмена.

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