Кружевной балдахин, мобиль с облаками, любимые игрушки: Орлова показала, как спит ее двухмесячная дочь — в роскоши!

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ольга Орлова с ребенком. Фото: соцсети

Телеведущая не поскупилась на траты.

Ведущая реалити «Дом-2» Ольга Орлова растит двухмесячную дочку Аню и регулярно показывает свои будни. На этот раз она запечатлела крошку в момент сна. Девочка сладко почивала в своей кроватке, роскошное убранство которой трудно не заметить.

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Высокий кружевной балдахин с бантом, мобиль с облаками и звездочками, любимые игрушки рядом — Анечка спит в комфортном и уютном пространстве. Мама потратилась изрядно, создавая подобную атмосферу.

Ольга Орлова. Фото: соцсети

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