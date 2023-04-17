Загорелая Яна Кошкина в леопардовом бикини поманила видами сзади: и ножку вверх!

Актриса и телеведущая Яна Кошкина мечтает об отпуске на море. Красавица сейчас сильно занята съемками, поэтому ей остается лишь вспоминать о прошедших беззаботных деньках и строить планы на лето.

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Кошкина поделилась снимком с мальдивского пляжа, на котором была зимой. Она позировала в леопардовом бикини так, что у подписчиков дыхание сперло от красоты. Актриса обладает фигурой на зависть, и вновь напомнила об этом, когда прилегла на песке. Виды открылись впечатляющие, силуэт взбудоражил фолловеров, и они не поскупились на комплименты своей любимой звезде.