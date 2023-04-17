Шрам под глазом, отеки и бугры на лице: вот как теперь выглядит Пугачева - новое фото из Израиля

Сбежавшая из страны Алла Пугачева на днях отметила 74-й день рождения. Артистка праздновала одна, рядом лишь маленькие дети – ни кучи друзей, ни мужа. В такой обстановке она провела и Пасху. Правда, решила показать, что у нее все весело и празднично – поделилась ярким фото.

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На снимке Пугачева позировала в платье с цветочным принтом. А ее лицо сильно изменилось. Бугры на коже и шрам под глазом стали видны еще сильнее. Ранее пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков, комментируя одутловатое неровное лицо Примадонны, разъяснял, что это случилось после процедур липофилинга или инъекции филлеров. Мол, со временем должно пройти. Только вот неровности не сгладились. Появилась отечность, а один глаз даже стал больше другого.