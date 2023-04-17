Игривая Севастьянова распахнула декольте без пуш-ап: виды крупным планом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает отдыхать в Дубае в компании своего таинственного возлюбленного. Красотка не скупится на новые снимки и видео, на этот раз она показала себя в обновке – оранжевом наряде с глубоким вырезом.

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Севастьянова позировала на селфи, заманчиво демонстрируя пышный бюст в откровенном декольте без пуш-ап. Загар у красотки стал еще выразительнее, и оранжевый цвет теперь к ее коже идет еще сильнее.

Севастьянова, напомним, недавно «раскрыла» нового возлюбленного. Он появился у нее вскоре после расставания с бизнесменом Александром Мазановым. Правда, кто он, она не называет. И подчеркивает – не такой уж он и новый, то ли намекая на его пожилой возраст, то ли что он старый знакомый.