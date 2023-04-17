Юлия Ефимова в узеньком лифе выронила пышность: выглядывает снизу, белеет

Звезда плавания Юлия Ефимова поставила карьеру на паузу и наслаждается своей беззаботной жизнью в США. Еще вчера она каталась на сноуборде по заснеженным склонам, а уже сегодня выгуливает песика на цветущем лугу близ побережья Атлантики.

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Подписчикам нравится, когда Юлия часто онлайн. Так они видят свою любимицу и могут убедиться, что у нее все в порядке. На этот раз красавица выбрала довольно смелый наряд, чем не просто привлекла внимание публики, но и пощекотала им нервишки.

Потому что наряд с дырявым верхом, состоящий из узкого лифа и облегающей юбки, едва прикрывает прелести Ефимовой. И избежать конфуза в таком платье ей не удалось: одна пышность просто-напросто выпала снизу, но Юлия даже не заметила этого.