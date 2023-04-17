Раздетая Волочкова прикрылась мохнатым пледом: декольте раскрыла, плечиком повела - нарядная на Пасху

Звезда сцены Анастасия Волочкова любит всеобщее внимание. Она регулярно выступает с концертами, участвует в шоу, принимает дома гостей. В когда остается в одиночестве, находит повод для контента, чтобы в соцсети взбудоражить подписчиков оригинальными кадрами.

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На сей раз Волочкова разделась и обернулась в мохнатый розовый плед. Звезда решила, что это будет оригинальный наряд на Пасху. Она позировала для фото, расположившись на диване. При этом, не забыла оголить декольте и повела плечиком.