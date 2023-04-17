Забрал близнеца у матери: Мондезир показал, как вводит прикорм крошечному сыну

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова рассталась с отцом своих близнецов Мондезиром. Он ушел из ее квартиры, но забрал одного из сыновей. Девушка не ограничивает отца в общении с наследниками и всячески поддерживает его в этом.

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Мондезир счастлив нянчиться с малышами, одного из близнецов он покормил на камеру и поделился в Сети. Оказалось, что наступило время вводить прикорм, и начали с кабачка.

«Давай за папу, за маму, давай, но только без ручек, а то я тебя знаю, ты очень энергичный мальчик», - приговаривает отец.

Малышу кабачок понравился, он с удовольствием с ним познакомился, и отец считает, что у крохи с аппетитом проблем не будет.