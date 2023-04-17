«Лайме надо завязывать»: Кучера считает, что Вайкуле спивается

Звезда советской и латвийской эстрады Лайма Вайкуле за последние полгода успела сильно упасть в глазах российских поклонников и коллег. Артистка когда-то была всенародно любима и уважаема, а теперь вызывает у многих людей недоумение и смех. Дело в том, что она сделала много скандальных заявлений, чем отвратила от себя публику.

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Телеведущий Оскар Кучера считает, что Вайкуле выдает заявление за заявлением явно не на трезвую голову. И подозревает, что она спивается. Одно из последних ее высказываний связано с Аллой Пугачевой, которую прокуратура РФ проверит на факт финансирования соседней страны. Мол, у нее денег нет, чтобы отстегивать туда. Ведь она даже ей, Лайме, не дает.