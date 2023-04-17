Не до смеха: Бычков, сыгравший егеря Кузьмича в комедиях про охоту и рыбалку, пожаловался на крохотную пенсию

Актер Виктор Бычков получил широкую известность благодаря роли егеря Кузьмича в комедиях про национальную охоту и рыбалку. Фразы его персонажа ушли в народ, сам он стал нарасхват. Даже был удостоен кинонаграды «Золотой орел», получил Госпремию РФ, которой его наградил лично Владимир Путин.

Только сегодня Бычкову не до смеха. Размер собственной пенсии вызывает лишь скорбь и отчаяние, потому что 68-летнему пенсионеру едва хватает на жизнь.

«Недавно мне прибавили пенсию до 17 тысяч, но пару лет я ходил с 12,5 тысячи рублей в кармане, потому что к своим 68 годам я не заслуженный и не народный артист. Но я не гонюсь за наградами. Коллеги и чиновники не подают на звание, а сам хлопотать я не буду», - рассказал kp.ru Бычков.

Актеру полагается надбавка как лауреату Госпремии, но ее ему не начисляют – он должен не иметь другого дохода, кроме пенсии. Но Бычков вынужден работать, чтобы прокормиться. Поэтому никаких доплат. Замкнутый круг получается.

«Смотрите, у меня прописано четыре человека в «двушке», где 58 «квадратов». «Коммуналка» следующая: 4-5 тысяч рублей выходит за свет, еще 5-6 тысяч за воду, отопление и так далее. Всю пенсию трачу на «коммуналку»! Остается 7 тысяч рублей. В отпуск мы не ездим. Себе я отказываю во многом, а жене и сыну - не могу», - признается звезда.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»