«Четыре сезона ждали! Что мы будем делать без вас? Я чуть сознание не потерял»: судьи шоу «Маска» обомлели, разоблачив Хомяка

На НТВ подошел к концу десятый выпуск четвертого сезона шоу «Маска», до которого дошли всего шесть участников.
В финале программы проект покинул Хомяк. Номинантами на вылет стали Хомяк, Пудель и Гусеница. Пуделя спасли зрители, Гусеницу – члены жюри. Снимать Маску пришлось Хомяку.
Но сначала судьи предложили свои версии по поводу того, кто может скрываться под в Хомяке - Анита Цой, Карина Кросс, Ани Лорак. Правы оказались те, кто назвал имя Аниты Цой.
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Анита Цой - Хомяк на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Увидев Аниту Цой, судьи проекта обомлели. Ведь они «слышали» певицу едва ли не в каждой второй Маске на протяжении всех четырех сезонов.
«Четыре сезона мы ждали!» – отреагировал на разоблачение ведущий шоу Вячеслав Макаров.
«Что мы теперь будем делать без вас?» - прокричала Регина Тодоренко.
«Для меня огромное счастье провести этот сезон с вами. Спасибо вам, особенно, Филипп, тебе за то, что я стала мемом этой замечательной программы», - обратилась к судьям проекта Анита Цой.
Филипп Киркоров был вынужден объяснить Аните Цой, по какой причине запретил произносить в эфире НТВ ее имя.
«Просто у тебя такой синтетический тембр, что этим пользовались многие участники «Маски». Когда ты сейчас сняла маску, я чуть сознание не потерял, у меня затряслись руки, ноги. Этого не может быть!» - высказался Филипп Киркоров.