«Четыре сезона ждали! Что мы будем делать без вас? Я чуть сознание не потерял»: судьи шоу «Маска» обомлели, разоблачив Хомяка

На НТВ подошел к концу десятый выпуск четвертого сезона шоу «Маска», до которого дошли всего шесть участников.

В финале программы проект покинул Хомяк. Номинантами на вылет стали Хомяк, Пудель и Гусеница. Пуделя спасли зрители, Гусеницу – члены жюри. Снимать Маску пришлось Хомяку.

Но сначала судьи предложили свои версии по поводу того, кто может скрываться под в Хомяке - Анита Цой, Карина Кросс, Ани Лорак. Правы оказались те, кто назвал имя Аниты Цой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».