«Могла быть разлучницей, но не случилось»: разоблаченная на шоу «Маска» Мышка едва не увела Киркорова у Пугачевой

В это воскресенье, 16 апреля, в эфир НТВ вышел десятый по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». Это полуфинал, в котором, по традиции, приняли участие приглашенные Маски. Их тут же разоблачают.
Мышонок филигранно исполнил песню Елены Ваенги «Принцесса». У жюри было множество версий по поводу того, кто скрывается в Мышонке, и ни одной правильной.
Судьи решили, что под Маской Мышонка могут быть Елена Воробей, Ольга Серябкина, Михаил Галустян, Роза Сябитова, Анита Цой.
Но Мышонком оказалась певица Наташа Королева.
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Наташа Королева - Мышка на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Увидев Наташу Королеву, Филипп Киркоров пустился в воспоминания, намекнув, что в свое время едва не ушел от Аллы Пугачевой к Наташе Королевой.
«Во время песни что-то промелькнуло знакомое… Ты же у меня на плечах, ты помнишь? Я в тебя был влюблен, будучи женатиком», - публично признался Филипп Киркоров.
«Могла быть разлучницей, но не случилось и слава богу», - подтвердила, что история имела место, Наташа Королева.