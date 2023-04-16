«Могла быть разлучницей, но не случилось»: разоблаченная на шоу «Маска» Мышка едва не увела Киркорова у Пугачевой

В это воскресенье, 16 апреля, в эфир НТВ вышел десятый по счету выпуск четвертого сезона шоу «Маска». Это полуфинал, в котором, по традиции, приняли участие приглашенные Маски. Их тут же разоблачают.

Мышонок филигранно исполнил песню Елены Ваенги «Принцесса». У жюри было множество версий по поводу того, кто скрывается в Мышонке, и ни одной правильной.

Судьи решили, что под Маской Мышонка могут быть Елена Воробей, Ольга Серябкина, Михаил Галустян, Роза Сябитова, Анита Цой.

Но Мышонком оказалась певица Наташа Королева.

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