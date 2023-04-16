Была кровь с молоком и иссохла вся: отощавшая в Израиле Пугачева в джинсах скинни предстала в обнимку со столбом

Певица Алла Пугачева, отметившая накануне свой день рождения, разместила в соцсети фото, на котором выглядит немного странно.

Примадонна запечатлена в кадре, подпирающей столб. Вероятно, Алла Пугачева оперлась на него, потому что ей тяжеловато стоять самой.

Поклонники обратили внимание, что Алла Борисовна за последнее время похудела. Все прекрасно помнят, что Примадонна всегда была женщиной в теле - кровь с молоком. А сейчас выглядит очень худенькой и даже иссохшей.

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