Была кровь с молоком и иссохла вся: отощавшая в Израиле Пугачева в джинсах скинни предстала в обнимку со столбом

Певица Алла Пугачева, отметившая накануне свой день рождения, разместила в соцсети фото, на котором выглядит немного странно.
Примадонна запечатлена в кадре, подпирающей столб. Вероятно, Алла Пугачева оперлась на него, потому что ей тяжеловато стоять самой.
Поклонники обратили внимание, что Алла Борисовна за последнее время похудела. Все прекрасно помнят, что Примадонна всегда была женщиной в теле - кровь с молоком. А сейчас выглядит очень худенькой и даже иссохшей.
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Алла Пугачева у столба. Фото: соцсети
Худобу подчеркнули джинсы скинни, которые засветили не очень удачные нюансы фигуры Аллы Пугачевой.
Напомним, накануне, 15 апреля, Алла Пугачева отметила свой день рождения, ей исполнилось 74 года. Праздник звезда встретила в Израиле.