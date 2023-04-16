Асмус щегольнула «поджарыми» бедрами в самой расслабленной позе: уселась на край ванны

Кристина Асмус ошеломила поклонников признанием, что после развода с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым, осталась жить с ним в одном доме. Компанию экс-супругам составила бывшая свекровь звезды фильма «Текст». При этом и Гарик, и Кристина умудрялись строить отношения на стороне.
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Асмус без стеснения делится в микроблоге «сочными» фото, демонстрируя то, чем ее наградила матушка природа. Так, актриса приняла самую расслабленную позу, присев на край ванны. Сама Кристина облачилась в алое платье, щегольнув «поджарыми» бедрами.
Кристина Асмус в алом платье. Фото: соцсети
Выглядит актриса соблазнительно и манко. Поклонники только вздыхают: «Ох, что потерял Гарик - красотка!».