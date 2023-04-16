Асмус щегольнула «поджарыми» бедрами в самой расслабленной позе: уселась на край ванны

Кристина Асмус ошеломила поклонников признанием, что после развода с резидентом «Камеди Клаб» Гариком Харламовым, осталась жить с ним в одном доме. Компанию экс-супругам составила бывшая свекровь звезды фильма «Текст». При этом и Гарик, и Кристина умудрялись строить отношения на стороне.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Асмус без стеснения делится в микроблоге «сочными» фото, демонстрируя то, чем ее наградила матушка природа. Так, актриса приняла самую расслабленную позу, присев на край ванны. Сама Кристина облачилась в алое платье, щегольнув «поджарыми» бедрами.