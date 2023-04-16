«Вы доставили массу удовольствия»: судьи шоу «Маска» разоблачили Мумию

В это воскресенье, 16 апреля, в эфир НТВ вышел десятый выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В проекте остались всего шесть Масок, близится финал. В десятом выпуске принимали участие приглашенные Маски - Мумия и Мышонок.

Первой на сцену вышла Мумия. После выступления судьи проекта выдвинули свои версии по поводу того, кто может скрываться под этой Маской. Евгений Гор, Денис Майданов, Ярослав Сумишевский, Дима Масленников, Сергей Бурунов - такие фамилии назвали члены жюри.

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