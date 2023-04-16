«Вы доставили массу удовольствия»: судьи шоу «Маска» разоблачили Мумию

В это воскресенье, 16 апреля, в эфир НТВ вышел десятый выпуск четвертого сезона шоу «Маска». В проекте остались всего шесть Масок, близится финал. В десятом выпуске принимали участие приглашенные Маски - Мумия и Мышонок.
Первой на сцену вышла Мумия. После выступления судьи проекта выдвинули свои версии по поводу того, кто может скрываться под этой Маской. Евгений Гор, Денис Майданов, Ярослав Сумишевский, Дима Масленников, Сергей Бурунов - такие фамилии назвали члены жюри.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Оказалось, что прав Алексей Воробьев, предположивший, что в Маске Мумии - исполнитель шансона Ярослав Сумишевский.
Филипп Киркоров тут же вспомнил, что снимался с Ярославом Сумишевским в Новогоднем мюзикле на НТВ.
«Вы доставили массу удовольствия. Я хочу поделиться впечатлениями со съемочной площадки. Это самый комфортный артист, с которым приятно было работать за всего годы», - обратился к Сумишевскому Киркоров.
Впереди - разоблачение приглашенного Мышонка и одного из шести участников четвертого сезона шоу «Маска».
Ярослав Сумишевский - Мумия на шоу «Маска». Фото: кадр программы