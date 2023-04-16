«Есть вероятность, что ты можешь сбежать»: Мусульбес и Капаклы поделились первым совместным снимком - назвал своей женой

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Рома Капаклы покинули Бали и прилетели в Дубай. Таня Мусульбес запланировала визит к косметологу и парикмахеру, а Рома Капаклы - встречу с Мариной Африкантовой, которая, судя по всему, не состоится.

Мусульбес и Капаклы успели посетить исламские святыни в Дубае. Облачившись в традиционные мусульманские наряды, влюбленные совершили прогулку по святым местам.

Во время экскурсии Рома Капаклы назвал Таню Мусульбес своей женой. Младшенькой.

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