Одежду скинула: Самбурская прикрылась белыми «тряпицами», не скрыв бугорки и впадинки на сочном теле – глаза не сломайте

Звезда театра и кино Настасья Самбурская - признанная красавица. Эффектная внешность и стройная фигура позволили ей добиться больших успехов.
Между тем, Настасья Самбурская продолжает работать над усовершенствованием себя, любимой. Даже отдых на Бали не останавливает Самбурскую от ежедневной пахоты над своим телом.
В микроблоге Самбурская показала, чего достигла за две недели отказа от определенной еды. Настасья Самбурская предстала без одежды, в одном белом бикини, словно, прикрытая «тряпицами». Сочное тело Самбурской - в приятных бугорках и впадинах из мышц. Выглядит актриса потрясающе.
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Настасья Самбурская в бикини. Фото: соцсети
«Оставлю тут на память о 58,5 кг. На фото я две недели, как без: сахара, авокадо, дрожжей, глютена, фруктов, молока, любых подсластителей, картошки, соусов, сахарозаменителей и жареного на масле. Из круп только киноа, дикий рис, гречка и через 3 недели можно овсянку подключать», - рассказала под фото Настасья Самбурская.