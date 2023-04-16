«Дом сыграл свою роковую роль»: Филипп Киркоров рассказал, почему на самом деле расстался с Аллой Пугачевой

«У нее был период, когда она уже по тормозам дала в плане активной творческой деятельности, жила, птиц слушала. Она оттуда не вылезала днями и неделями», – признался Киркоров.

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«Этот дом сыграл свою роковую роль в нашем расставании, потому что он находился очень далеко от Москвы, а у меня был период серьезной активности, надо было очень много дел делать в Москве. Вроде человек рядом, а вроде не рядом. Все пошло наперекосяк из-за этого дома», – добавил Киркоров в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.