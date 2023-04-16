«Бывший пристроен»: беременная Алиана Устиненко отреагировала на женитьбу Саши Гобозова

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко отреагировала на новости о свадьбе экс-супруга Саши Гобозова. Она дала понять, что рада за отца своего сына и его избранницу Светлану.

«Поздравляю вас со свадьбой. Желаю долгих и крепких семейных отношений. И чтобы на всю жизнь уже, ладно?» - отозвалась Алиана Устиненко в микроблоге.

Сама Алиана Устиненко со дня на день во второй раз станет мамой. Она подарит дочку своему избраннику. Подписчикам Алиана Устиненко сообщила, что не хотела бы, чтобы ее ребенок появился на свет в день свадьбы бывшего мужа Саши Гобозова.

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