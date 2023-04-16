«Наряжалась в школу вызывающе»: Лера Кудрявцева вспомнила, какой хулиганкой была в юности

Стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева в школе была дерзкой хулиганкой.

Кудрявцева призналась, что с годами она стала спокойной. Однако в детстве из-за популярности среди мужского пола у ведущей шоу «Секрет на миллион» были конфликты со сверстницами. К слову, Лера Кудрявцева могла постоять за себя в драке.

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